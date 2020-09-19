İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sahte parayla cep telefonu satın alan iki zanlı tutuklandı

Sahte parayla cep telefonu satın alan iki zanlı tutuklandı
Sahte parayla cep telefonu satın alan iki zanlı tutuklandı

Adana’da internet üzerinden 4 bin 200 liraya cep telefonunu satışa çıkaran kişiye ulaşıp sahte para ile satın alan iki zanlı yakalanıp tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çukurova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Cenker B.(19) internet üzerinden cep telefonunu satışa çıkardı. Bunun üzerine Cenker B. ile İbrahim K. (20) ve Özgür K.(19) irtibata geçti. Yapılan görüşme sonrası Cenker B. 4 bin 200 liraya anlaşıp telefonu bu iki şahsa sattı. Cenker B. telefonu sattıktan sonra aldığı parayı ATM'ye yatırmak istedi. Ancak ATM parayı kabul etmedi. Cenker B. paranın sahte olduğundan şüphelenip bir markete giderek burada kontrol ettirdiğinde gerçeği öğrendi. Bunun üzerine Cenker B. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekiplerine şikayette bulundu. Şikayet üzerine polis, güvenlik kamerası incelemesi yaparak zanlıları tespit edip yaptığı operasyonda yakaladı. Zanlıların telefonu satın aldıktan sonra 4 bin 250 liraya sattıklarını, paranın sahte olduğunu bilmediklerini söyledikleri öğrenildi. Zanlılar sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.