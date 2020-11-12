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Sahte parayla taksiye binen karı koca yakayı ele verdi

Sahte parayla taksiye binen karı koca yakayı ele verdi
Sahte parayla taksiye binen karı koca yakayı ele verdi

Kocaeli’de ticari taksiye sahte paran veren karı koca polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. Üzerlerinden çok sayıda sahte para çıkan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, biri kadın biri erkek olmak üzere iki kişi İstanbul'dan ticari taksiye binerek Kocaeli'nin Darıca ilçesine gitmek istedi. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde inen şahıslar, taksi şoförüne 100 lira verip taksiden inerek uzaklaştı. Ticari taksi şoförü daha sonra şahısların verdiği parayı kontrol ettiğinde paranın sahte olduğunu fark etti. Bunun üzerine taksi şoförü karakola giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlattı. Şahısların indiği yerde çalışmalarını derinleştiren ekipler, taksiciye sahte parayı O.C. ve E.D.C. isimli karı-kocanın verdiğini tespit etti. Çiftin adresini belirleyen ekipler, şahısların bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

Üzerlerinden çok sayıda sahte para çıktı

Operasyon kapsamında ekipler, şahısları bulundukları yerde yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahısların üst aramalarında 11 adet sahte 100 lira ele geçirildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, adliyeye sevk edildi. Şahıslar, burada çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mustafa Uslu
 

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