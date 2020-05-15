İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sahte plakalı araçla trafiği tehlikeye sokan 3 şahıs polisi alarma geçirdi

Sahte plakalı araçla trafiği tehlikeye sokan 3 şahıs polisi alarma geçirdi
Sahte plakalı araçla trafiği tehlikeye sokan 3 şahıs polisi alarma geçirdi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sahte plakalı araçla trafiği tehlikeye sokan 3 şahıs polisi alarma geçirdi. Nefes kesen kovalamaca sonrasında araçlarını terk edip buğday tarlasına saklanan 3 şahıstan ikisi yakalandı, biri kaçtı.

Olay, İnegöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Üç kişinin araçla tehlikeli davranışlar sergilediği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler şahıslara ‘dur' ihtarında bulundu. Polisi gören üç kafadar ikaza uymadan kilometrelerce ters istikametten trafikte seyir etti. Polisin takibinden kaçamayacağını anlayan 3 kişi otomobili bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri yaptıkları aramada şahıslardan F.Ç. ile M.A.'yı buğday tarlasında gizlenmiş vaziyette kıskıvrak yakalayarak gözaltına alındı. A.A. isimli şahıs ise kaçtı. Polis ekipleri otomobilin üzerinde olan plakanın başka bir araca ait olduğunu tespit etti.

Ekipler şahıslara yasağa uymadığı gerekçesiyle 3 bin 182 TL para cezası keserken, sahte plakalı araçla gezmekten, polisin ‘dur' ikazına uymamaktan ve trafiği tehlikeye düşürmekten dolayı da ayrı ayrı işlem uyguladı. Terk edilmiş otomobil ise gelen çekici yardımıyla karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Seyfettin Aras
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.