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Sahte polis gerçek polislere yakalandı

Sahte polis gerçek polislere yakalandı
Sahte polis gerçek polislere yakalandı

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmaya çalışan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Sahte polis gerçek polislere yakalandı - Tıkla İzle

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir kişiyi telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, "Operasyon yapacağız, paralarınızın seri numarasını almamız gerekiyor. Evinizin yanındaki marketin karşısında bulunan parka gelin, para dolu poşeti getirin, onu da görevlimiz alacak" dedi. Daha sonra bir markete girerek adres soran dolandırıcıdan şüphelenen market sahibi, şüpheliyi polise ihbar etti.

Bunun üzerine marketin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler, adres soran kişiyi sözde para çantasını alıp parkta beklemeye başladı. Gerçek polislerin yanına giden sahte polis, sözde para çantasını almaya geldiğinde yakalanarak gözaltına alındı.

Muhammet Mücahit Dereli
 

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