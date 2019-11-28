Sahte polis tutuklandı

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince; kendilerini polis olarak tanıtan şahısların Eskişehir'de ikamet eden N.A. (74) ve C.A.'yi (82) korkutarak evlerinde bulunan altınları alındığı ihbar edilmesi çalışma başlatılmıştı. Polis ekiplerince, yapılan araştırmalarda; olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntülerinden eşgali belirlenen şüpheli Mehmet B.'nin (20) şehirlerarası otobüs ile Şanlıurfa'ya gitmek üzere olduğunu tespit edildi.

Eskişehir ve Ankara Emniyet Müdürlükleri ekiplerinin yapmış olduğu ortak çalışmalarda şüpheli, bindiği otobüste çalmış olduğu 4 adet altın bilezik, 1 adet kelepçe bilezik ve 1 adet altın kolye ile birlikte Ankara'da yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandıktan sonra Eskişehir'e gönderilen zanlı, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.