Sahte polis, vatandaşı oğlu ile korkutarak 90 bin TL dolandırdı

Denizli'de bir vatandaşı ev telefonu ile arayan dolandırıcılar kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. Vatandaşa ait kimlik bilgilerini doğrulayıp güven kazanan dolandırıcılar, “Oğlun bir suça karıştı ve elimizde. Parmak izleri ile ifadelerinin alınıyor, evde bulunan altınları tartmamız lazım. Eve gelen sivil polise altınları ver” diyerek hem kandırdı hem de korkuttu. Eve gelen sahte polise 90 bin TL değerindeki bilezik, Reşat altını ve tam altınları veren vatandaş, kısa süre sonra dolandırıldığını anlayarak polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgedeki çok sayıdaki güvenlik ve mobese kameralarını titizlikle inceleyen polis ekipleri dolandırıcının kimliğini tespit etti. Düzenlenen operasyon kapsamında vatandaşı korkutarak dolandıran şüpheli kıskıvrak yakalandı. 90 bin TL değerindeki ziynet eşyasında ise yalnızca 6 bin 350 TL kaldığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Fadıl Pişkin

