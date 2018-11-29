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Sahte polisler kameralara takıldı

Sahte polisler kameralara takıldı
Sahte polisler kameralara takıldı

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde Fatma A. isimli kadını polis olduklarını söyleyerek dolandıran iki şahıs güvenlik kameralarına yakalandı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde kendilerini Polis olarak tanıtan iki kişi, 68 yaşındaki Fatma A. isimli kadını dolandırdı. Bandırma Emniyetinden aradıklarını belirten şahıslar telefon dolandırıcılığı yöntemi ile yaşlı kadından 20 bin 400 Euro, 25 adet küçük altın, 1 adet Cumhuriyet Altını, 5 Adet bilezik, 2 bin 500 TL bulunan şifreli çanta ile 4 bin TL para aldı. Para ve ziynet eşyalarını şahıslara teslim eden kadın kocasının durumu fark etmesiyle şok yaşadı.

Polis ekiplerini arayan Selattin A. eşinin dolandırıldığını belirterek şikayette bulundu. Çevrede kameraları inceleyen polisler şahısların ellerinde şifreli çantayla birlikte olay yerinden uzaklaştığını tespit etti. Şifreli çantayı da boş arazide bulan polisler, şüpheli şahısların kimliğinin tespiti için çalışmasını sürdürüyor.  

Taşkın Sarıca
 

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