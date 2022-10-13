Sahte polisler Ukraynalıyı soydu: O anlar kamerada

Bağcılar Güneşli'de polise ihbarda bulunan Ukrayna uyruklu V.A., otomobilinin polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından durdurulduğunu, aramaya yapan 3 kişinin araçtaki bin 500 Euro parayı çaldığını anlattı. Emniyete giden V.A. ifadesinde, "ben seyir halindeyken birileri durdurdu hakkında ihbar var dediler. Arama yapacaklarını söylediler. Otomobili ararken araçta bulunan paramı çaldılar" dedi.

Doğan Can Cesur

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