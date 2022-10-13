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Sahte polisler Ukraynalıyı soydu: O anlar kamerada

Sahte polisler Ukraynalıyı soydu: O anlar kamerada
Sahte polisler Ukraynalıyı soydu: O anlar kamerada

Bağcılar’da Ukraynalı V.A.’nın aracını durdurup polis olduklarını öne süren kişiler arama yapma bahanesiyle bin 500 Euro parayı alıp kaçtı. Polis araç kamerası kayıtlarını inceleyerek, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Sahte polisler Ukraynalıyı soydu: O anlar kamerada - Tıkla İzle

Bağcılar Güneşli'de polise ihbarda bulunan Ukrayna uyruklu V.A., otomobilinin polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından durdurulduğunu, aramaya yapan 3 kişinin araçtaki bin 500 Euro parayı çaldığını anlattı. Emniyete giden V.A. ifadesinde, "ben seyir halindeyken birileri durdurdu hakkında ihbar var dediler. Arama yapacaklarını söylediler. Otomobili ararken araçta bulunan paramı çaldılar" dedi.

Doğan Can Cesur

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