Sahte polislere büyük hapis cezası

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Mahmut K. (20), Mehmet Şeref B. (25) ve Ömer Faruk B. (19) ile avukatları katıldı. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısının mütalaasını kabul etmediğini söyleyen tutuklu sanıklardan Mahmut K., olayla hiçbir alakasının olmadığını savundu. Mahkeme heyeti, 3 sanığa da 8'er yıl hapis cezası verirken, sanık Mahmut K.'ya 1 milyon 200 bin, Mehmet Şeref B.'ye 900 bin ve Ömer Faruk B.'ye 1 milyon 500 bin lira adli para cezası verdi.

Olay geçmişi

Eskişehir'de, geçen şubat ayında 89 yaşındaki Mehmet İhsan Erkul'un bankadan yüklü miktarda para çekmesinden şüphelenen banka görevlileri durumu hemen polise bildirdi. Yaşlı şahsı takibe alan ekipler, şahsın dolandırıldığını tespit ederek 3 şahsı belirledi. Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Kadir Arslan

