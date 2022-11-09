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Sahte polisten büyük vurgun

Sahte polisten büyük vurgun
Sahte polisten büyük vurgun

Kocaeli'de kendini polis olarak tanıtıp, yaşlı çiftin 350 gram külçe altınını alarak kayıplara karışan telefon dolandırıcısı, aynı yöntemle Edirne'de de birini dolandırdıktan sonra İstanbul'da yakalandı. İlk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık suçlamaları kabul etmezken, yaşlı kadın ise "Telefondaki kişi bana, hakkımızda şikayet olduğunu, elimizdeki altınların sahte olduğunu söyledi" dedi.

Olay, 2 Kasım 2021 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kendini polis olarak tanıtan M.A. (22), 80 yaşındaki Mustafa Ölmez'i telefonla arayıp, "kuyumcudan onun isminin kullanılarak altın çalındığını, hırsızların yakalanacağını ancak operasyon devam ettiği için kimseye bir şey anlatmaması gerektiği" yalanını söyledi. Aynı zamanda şüpheli, Mustafa Ölmez'e evlerinde bulunan altının sahte olup olmadığının tespit edilmesi gerektiğini de söyleyerek, yaşlı adamı tedirgin etti.

"Sizin için covid aşısı randevusu ayarladık" yalanı

Şüpheli, birkaç gün sonra tekrar yaşlı adamı arayarak, "Sizin için covid aşısı randevusu ayarladık. Hastaneye gitmeniz gerekiyor" dedi. Mustafa Ölmez hastaneye gitti, eşi Şükran (68) ise evde tek kaldı. Bunu fırsat bilen şüpheli, eve gelip Şükran Ölmez'e de kendini polis olarak tanıttı. "Altınların sahte olup olmadığı makinede kontrol edilecek ve tekrardan size verilecek" yalanını söyleyen M.A., 350 gram külçe altını (güncel fiyatla 350 bin TL değerinde) alarak kayıplara karıştı. Altınların tekrardan geleceği ümidiyle bekleyen çift, geri dönüş alamayınca polis merkezine gitti. Burada dolandırıldıklarını anlayan karı koca, şahıstan şikayetçi oldu.

Edirne'de de dolandırdı

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, M.A.'yı takibe aldı. Aynı yöntemle Edirne'de de birini dolandıran M.A., İstanbul'da üzerinde yüklü miktarda dövizle yakalandı. Şahıs gözaltına alındı, dövizler sahibine teslim edildi. M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ölmez çifti ise altınlarını geri alamadı.

Fehime Kartal

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