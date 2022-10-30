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Sahte savcıdan 12 milyon liralık vurgun

Sahte savcıdan 12 milyon liralık vurgun
Sahte savcıdan 12 milyon liralık vurgun

İstanbul’da kendisini cumhuriyet savcısı olarak tanıtan 25 yaşındaki şahıs, icradan ucuza araç alma vaadiyle 4 kişiyi 12 milyon lira dolandırdı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince kullandığı çakarlı araç ile birlikte gözaltına alınan şüphelinin üzerinde sahte cumhuriyet savcısı kimliği ve Hakimler Savcılar Kurulu amblemli cüzdan ele geçirildi.

Sahte savcıdan 12 milyon liralık vurgun - Tıkla İzle

İstanbul'da tanıştığı kişilere kendisini cumhuriyet savcısı olarak tanıtan bir kişi icradan ve gümrükten araç satın aldığını söyleyerek yüksek kar vaadiyle vatandaşları dolandırdı. Mağdurların polise başvurması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık masası ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı.
Vatandaşlara icradan ve yurt dışından getirilen araçları ucuza satın alma vaadinde bulunan şahsın, 4 kişiyi 12 milyon TL dolandırdığı anlaşıldı. Zanlının inandırıcı olsun diye bilgisayar ortamında hazırlanmış savcılık ibareli yazılar kullandığı da tespit edildi.

Doğan Can Cesur

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