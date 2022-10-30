Sahte savcıdan 12 milyon liralık vurgun

İstanbul'da tanıştığı kişilere kendisini cumhuriyet savcısı olarak tanıtan bir kişi icradan ve gümrükten araç satın aldığını söyleyerek yüksek kar vaadiyle vatandaşları dolandırdı. Mağdurların polise başvurması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık masası ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı.

Vatandaşlara icradan ve yurt dışından getirilen araçları ucuza satın alma vaadinde bulunan şahsın, 4 kişiyi 12 milyon TL dolandırdığı anlaşıldı. Zanlının inandırıcı olsun diye bilgisayar ortamında hazırlanmış savcılık ibareli yazılar kullandığı da tespit edildi.

Doğan Can Cesur

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.