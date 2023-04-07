Sahte tapu düzenleyip başkasına ait arsayı satmaya kalktılar

Farklı farklı yöntemler deneyen dolandırıcılar, bu kez başka vatandaşlara ait arsaların sahte tapusunu yaparak ilan sitelerine yükledi. Sitelere yükledikleri sahte tapular üzerinden vatandaşlardan kaparo almaya çalışan dolandırıcıların oyununu Manavgat'ta emlak sektöründe hizmet veren Cafer Enhoş bozdu.

Yakın bir arkadaşının müstakil ev yapmak için arsa aradığını belirten Cafer Enhoş, “Arkadaşım büromuza gelerek emlak satışı ilanı olan bir internet sitesinde istediği gibi bir arsa ilanı olduğunu, fiyatının da kendisi için makul olduğunu söyledi. Arkadaşımla birlikte arsanın konumunu yerinde görmek için gittik. Arsa arkadaşımın çok hoşuna gitti. Arsanın yakınında evi olan bir arkadaşıma arsanın konumuyla ilgili danışma gereği duydum. Aradığımda arsanın akrabalarına ait olduğunu, satılması gibi bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi. Arsanın gerçek sahipleriyle görüştüğümüzde internet sitesine ilanı koyan kişilerin arsanın sahibi olmadığını öğrendik. Arsayı satışa koyanları telefonla yeniden aradım ve arsa ile ilgili belgeleri istedim. Bana kendi üzerine düzenlenmiş tapu dahil tüm belgeleri gönderdi. Adamlar tam anlamıyla profesyonel. Eğer arkadaşıma danışmasam 50-100 bin lira gibi bir kaporayı göndermiş olacaktık. Siteyi arayıp şikayette bulunmamıza ve uyarmamıza rağmen ilan hala kaldırılmadı. Ben emlak ve otomobil alacak vatandaşlarımızı bu dolandırıcıların oyununa gelip mağdur olmamaları konusunda dikkatli olmaya çağırıyorum” dedi.

“Arsa bizim, satılık değil”

Sarılar Mahallesi Şelale yolu üzerinde bulunan arsanın sahibi Mustafa Ersoy ise, ilana konulan arsada yaptığı açıklamada, “Bu arsa babamızdan üç kardeşim ve bana kaldı. Bizim arsamızı satmamız söz konusu bile olamaz. Bugünlerde gelip arsaya bakan, araştıran kişileri görüyoruz. Bu dolandırıcıların oyununa gelmesinler” diye konuştu.

Arif Kaplan



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