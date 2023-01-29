Sahte trafik cezası ödeme sitesi kurup vatandaşları dolandırdı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sahte 'trafik cezası ödeme' sitesi kurarak vatandaşların kredi kartlarını bilgilerini ele geçiren ve çeşitli internet sitelerinden kolayca paraya çevrilecek eşyalar satın alan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Zanlının çaldığı kredi kart bilgileri ile aldığı ürünleri kargo şubelerine teslim aldığını belirleyen ekipleri, operasyon için harekete geçti. Alparslan K. isimli zanlı, Bakırköy'de bir kargo şubesinde, siparişlerini teslim alırken gözaltına alındı. Zanlının aynı yöntemle Türkiye genelinde 9 kişiyi dolandırdığı öğrenildi.

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