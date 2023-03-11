Sahtekarlardan yeni dolandırıcılık yöntemi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde nüfus müdürlüklerinde randevu alınacağı ifade edilerek, vatandaşlardan para talep edildi. Dolandırıcıların yeni yöntemi olan belirtilen hesaba para yatırılması karşılığı randevu alınacağı bilgisi üzerine Çerkezköy Kaymakamlığı da vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, “Bazı ilçelerimizde, nüfus müdürlüklerinin ismi kullanılarak vatandaşlarımızın aranarak, ‘belirtilen hesaplara para yatırılması halinde randevu alınacağının söylendiği‘ bilgisi alınmıştır. Bu kişilere itibar edilmemesi gerektiği, 199 numaraları telefon, e-devlet, ve e-içişleri haricinde işlem yapılamayacağı kamuoyunun bilgisine sunulur” denildi.

Hüseyin Gökçeli

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