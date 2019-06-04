Şaibeli müdürlere 23 Haziran görevi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart seçimlerinde İstanbul'daki sandık kurullarını usulsüz oluşturan ve bu nedenle haklarında soruşturma açılan bazı ilçe seçim kurulu başkan ve müdürlerini 23 Haziran seçimleri için yeniden görevlendirdi. YSK'nın bu kararı hem AK Parti'nin hem de hukukçuların tepkisini çekti. AK Parti, haklarında yapılan suç duyurusu nedeniyle soruşturmaya konu olan ilçe seçim müdürleri ve ilçe seçim kurulu başkanlarına 23 Haziran'da görev verilmemesini istedi.

Şişli İlçe Seçim Müdiresi Hatice Çelebi ve Şişli 1'inci İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Vedat Güneş, 30 Mayıs'ta YSK'ya başvurarak kendileri ile ilgili siyasetin her cephesinden “hırsız, suiistimalci, çeteci” gibi ifadelerin kullanıldığını hatırlattı. Seçimler sebebiyle Örgütlü Suçlar Savcılığı tarafından bütün ilçe seçim müdürleri hakkında soruşturma açıldığı belirtilen başvuruda, “Ayrıca ilçe seçim kurulu hâkimleri hakkında HSK tarafından da idari soruşturma yapıldığı öğrenilmiştir. Seçimin yenilenmesine karar verilmesine rağmen, bütün siyasi camia tarafından hırsız ve suiistimalci olarak nitelendirilen personelle seçim yapılmaya çalışılmaktadır. Bu kadar kötü sıfatlarla töhmet altına sokulan il seçim kurulu hâkimi ve personelinin görevden alınarak, yerlerine iyi niyetli, namuslu, dürüst hâkim ve personel atanarak seçimin yaptırılması, aynı zamanda ülke menfaati gereğidir” denildi.

YSK: DEĞİŞİKLİK YOK

Şişli İlçe Seçim Kurulunun başvurusuna YSK, 25 Ocak 2018 tarihli ve 2018/62 sayılı kararı ile kabul edilen Seçim Müdürlükleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Genelgeyi hatırlatarak şöyle cevap verdi: İlçe seçim kurulu başkanlarının ve seçim müdürlerinin görev, yetki ve sorumlulukları 298 sayılı Kanun'un 15 ve devamı maddeleri ile Seçim Müdürlükleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Genelge'de belirlenmiş olup 23 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için ilçe seçim kurulu başkanı, seçim müdürü ve seçim personelinin görev değişikliği hususunda bu aşamada yapılacak bir işlem bulunmadığına, karar verildi.

BU SEÇİM NASIL YAPILACAK?

YSK'nın bu kararı hukukçuların tepkisini çekti. Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkan Yardımcısı Cem Kaya, YSK'nın şaibeli isimlere yeniden görev vermesini eleştirdi. Kaya, bu durumdaki kişilerin hızlıca görevden alınması gerektiğini ifade ederek “Daha sıkıntısız, problemsiz ve soruşturma açılmayan isimler tercih edilmeliydi. Haklarında suç duyurusu bulunulan isimlerle nasıl seçime gidersin?” görüşünü dile getirdi.

BÜYÜK BİR HATA OLUR

AK Parti YSK'nın seçim kuruluyla ilgili aldığı karara itiraz etti. AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, 31 Mart'taki şaibeli seçim işlemlerine adı karışan ilçe seçim müdürleri ve ilçe seçim kurulu başkanlarının 23 Haziran seçimleri için yeniden görevlendirilmelerinin doğru olmadığını söyledi. Özel, bu kişilerin yerine yeni görevlendirme yapılması için YSK'ya başvurduklarını kaydetti.

AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım da karara tepki gösterirken şunları söyledi: “Bu karar fevkalade talihsizdir. YSK'nın, sorumlu tuttuğu, suçladığı insanlar hakkında ‘tekrar görev alabilir' demesi, yapılacak seçimlere şimdiden soru işareti oluşturmuştur. Ümit ederim YSK oy verecek milyonlarca vatandaşın kafasında karışıklığa sebep olacak bu işten vazgeçer.”

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak da “İlçe Seçim Kurulu Başkan ve müdürlerinin kusuru varsa aynı Başkan ve müdürlerle seçimi yenilemek neden? Başkan ve müdürlerin bir kusuru yok ise seçimi yenilemek neden?” sorularını gündeme getirdi.

Türkiye Gazetesi