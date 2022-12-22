Saim Bugay'ın ‘Heykelin Sözü' sergisi Kibele Sanat Galerisi'nde

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, 2008 yılında hayatını kaybeden heykeltıraş Saim Bugay'ın “Heykelin Sözü” başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Yeni bir dil oluşturma arzusu taşıyan, kullandığı malzemeler ve yöntemlerinin çeşitliliğiyle bilinen heykeltıraş Bugay'ın eserleri Kibele Sanat Galerisi'nde ücretsiz izlenebilecek.

Bugay'ın “Heykelin Sözü” sergisinde sanatseverler, heykellerinin yanı sıra ahşap, metal, döküm, tel gibi materyallerden tasarlanan kuklalar, maskeler, el aletleri, oyuncak, biblo gibi farklı türde eserlerini görme imkânı bulacak. Usta heykeltıraş Saim Bugay'ın “Heykelin Sözü” başlıklı sergisi, 19 Mart 2023'e kadar İstanbul Levent'teki İş Kuleleri'nde bulunan Kibele Sanat Galerisi'nde her gün 09.00 - 19.00 saatlerinde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Konser ve etkinlik günlerinde sergi, 20.30'a kadar ziyarete açık olacak.

Bir heykeli anlamak ve anlatmak için biçimden başka bir şeye gereksinim olmaması gerektiğini savunan Bugay, heykellerine isim koymaktan geri durmuş, altına iliştirilen metinlerin, yapılacak açıklamaların, heykelin başarısızlığına işaret ettiğini belirtmişti. "Heykelin sözü neyse, anlatılan da bundan ibaret kalmalıydı" düşüncesini "Öyle bir heykel yapacaksın ki onu ben anlayacağım, altına yazmayacaksın” sözleriyle ifade etmişti. Heykelin çok daha fazla şey söyleyebilmesini, dilinin zenginleşmesini isteyen Bugay, bu yüzden de ilgisini takıdan kuklaya, sinemadan tiyatroya ve gölge oyununa kadar farklı alanlara yönlendirdi.

Emre Zeytinoğlu ise, sergi kataloğunda Saim Bugay'ın sanatını şu sözlerle ifade etti: “Gerçekten zor bir iştir; heykeltıraş bir yandan kendi kimliğini savunmakta ve malzemeye hükmetmeye çalışmakta, diğer taraftan da malzemenin öyküsü ona karşı baskın bir kimlik dayatmaktadır. Yine de Saim Bugay, gücü elinde tutmaktan ve zanaata karşı verdiği o mücadeleden üstünlükle ayrılmaktan hiç vazgeçmek niyetinde değildir."

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