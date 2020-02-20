Saint Benoit Fransız Lisesi 6'ncı Uluslararası Dijital Bahar Konferansı başlıyor

Bu yıl yapay zeka teknolojilerinin eğitime katkısını odak noktasına alan 6'ncı Uluslararası Dijital Bahar Konferansı 21 ve 22 şubat tarihlerinde kapılarını açacak. Farklı ülkelerin üniversite, enstitü, lise ve ilkokullardan 450 eğitimci ve 20'ye yakın iş ortağı katılacağı konferansta; yapay zeka teknolojilerinin yanı sıra makine öğrenimi, veri işleme, sanal öğretmen, kodlama, artırılmış gerçeklik, ciddi oyunlar, kaçış oyunları, küresel konumlandırma sistemleri, sanal sınıf ve dijital eğitim kursları gibi birçok konuya değinileceği açıklandı.

Saint Benoit Lisesi Dijital Araştırma ve Geliştirme Komitesi (CDRN), Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği, Uzaktan Eğitim Ulusal Merkezi (CNED), Pedagojik Destek ve Araç Ağı (CANOPE), Google Türkiye, Door Teknoloji, Bahçeşehir Üniversitesi, Emko ve Bilge Adam iş birliğiyle gerçekleştirilecek etkinlikte, özel olarak geliştirilen uygulamalar eğitim sektöründeki yeniliklerle buluşacak.

Apple'dan Faruk Eczacıbaşı'ya pek çok isim eğitimde dijitalleşmeyi el alacak

Yapılan bilgilendirmede; 21 Şubat Cuma günü Uzaktan Eğitim Ulusal Merkezi (CNED) Müdürü Michel Reverchon-Billot'un konuşmasıyla başlayacak konferansa, 50 Soruda Yapay Zeka kitabının yazarı Cem Say, New Generation Learning Initiative‘in kurucusu Alp Köksal, CANOPE'nin uluslararası temsilcisi Gael Le Dreau ve Apple Eğitim Teknolojileri uzmanı Coralie Ulysse katkı sağlayacak. Konferansın ikinci günü Faruk Eczacıbaşı'nın "Benimsenmesi gereken 4 yeni konsept: Esneklik, Yakınsama, Ağ Yapıları ve Güvenlik" başlıklı konuşmasıyla açılırken, eğitim sektöründe dijital araçlar alanında uzmanlaşmış profesyoneller, sınıflarda dijital deneyimlerini paylaşıp atölyeler düzenleyecek.

Türkiye'nin en iyi liseleri 28 saat boyunca kodlama yapacak

Konferansta ayrıca Robert, Üsküdar, Bahçeşehir, Saint Joseph, Sajev, Galatasaray, Tevfik Fikret, Saint Michel ve Saint Benoit gibi Türkiye'nin en iyi 20 lisesinden 10 öğrenci takımının katılımıyla 28 saat sürecek bir yapay zeka IATHON yarışması düzenlenecek. 21 Şubat Cuma günü saat 09.00'da başlayacak ve 22 Şubat Cumartesi saat 13.00'da bitecek IATHON'da öğrenciler, yapay zeka üzerine bir çözüm üretmeye çalışacak.

"Sektörün gelişimi öğrencilerle sağlanacak"

Yarışmayı birinci olarak tamamlayan takımın Vivatechnology Fuarı'na götürüleceğini belirten Door Teknoloji kurucularından Murat Kara, "Eğitim sektörünün dijitalleşme ve teknolojilerle uyumlu hale getirilmesi sürecinde en büyük katkıyı öğrenciler sağlayacak. Eğitimi güncel şekilde yaşayan öğrencilerin bu konuda geliştirdikleri fikir ve çözümler oldukça kıymetli. Bu fikirlerin ve somut çözümlerin ortaya çıkması için düzenlenen yarışmayı kazanan ekibi şirket olarak, Paris'te düzenlenecek Avrupa'nın en büyük teknoloji fuarlarından olan Vivatechnology Fuarı'na götüreceğiz." ifadelerini kullandı.