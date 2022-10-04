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Şaka ölümle bitti

Şaka ölümle bitti
Şaka ölümle bitti

Tekirdağ'da bir genç, alışveriş yaptığı sırada arkadaşıyla şakalaşırken kapıya çarparak hayatını kaybetti. Gencin cenazesi memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

Şaka ölümle bitti - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Resul I. (27) isimli genç, Tekirdağ'da bir marketten alışveriş yaptığı sırada iddiaya göre arkadaşı ile şakalaşmaya başladı. Birbirlerini kovalarken marketin giriş kapısına çarpan Resul I., cam parçalarının vücuduna gelmesi nedeniyle ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay anı kamerada

Resul I.'nın market içerisinde arkadaşıyla birbirini kovaladığı ve kapıya çarparak yaralandığı anlar saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Mahmut Kılınç

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