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Şaka yaparken arkadaşını bıçakladı

Şaka yaparken arkadaşını bıçakladı
Şaka yaparken arkadaşını bıçakladı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir okulda iddiaya göre bir öğrenci şakalaşmak istediği arkadaşını bıçakla yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Talas Bulvarı üzerinde bulunan Mimarsinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, T.A. arkadaşı T.E. ile şakalaşmak istediği için yanında bulunan bıçağı çıkardı.

Bu sırada T.A. elinde salladığı bıçakla T.E.'yi kolundan ve bacağından yaraladı. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı T.E. ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli T.A. da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mükremin Kaya
 

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