Şaka yaparken arkadaşını bıçakladı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Talas Bulvarı üzerinde bulunan Mimarsinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, T.A. arkadaşı T.E. ile şakalaşmak istediği için yanında bulunan bıçağı çıkardı.

Bu sırada T.A. elinde salladığı bıçakla T.E.'yi kolundan ve bacağından yaraladı. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı T.E. ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli T.A. da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mükremin Kaya



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.