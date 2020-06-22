İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şaka yapayım derken arkadaşına dehşeti yaşattı

Şaka yapayım derken arkadaşına dehşeti yaşattı
Şaka yapayım derken arkadaşına dehşeti yaşattı

İstinye’de bir şahıs kendisini korkutarak şaka yapan arkadaşını intikam almak için iş yerindeyken tinerle ateşe verdi. Gencin alev topuna döndüğü korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansırken, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

Şaka yapayım derken arkadaşına dehşeti yaşattı - Tıkla İzle

Sarıyer İstinye Sarıyer Caddesi üzerinde geçtiğimiz Nisan ayında meydana gelen olayda Yunus Emre D. isimli genç, TEM Otoyolu'nda arkadaşı Tunç M. ile otomobille seyrettiği esnada motorda problem olduğunu söyledi. Bunun üzerine araçtan inen M. kaputu açtıktan sonra içeriye eline sokarak sorunu çözmek istedi. O esnada M., arkadaşı D'nin şaka için kornaya basması sonucu korkmayarak küfür etti. D'nin kahkahalara boğulduğu olay sonrası intikam almak isteyen M., önceden D.'nin iş yerine girerek tiner döktü.

Tinerle arkadaşını ateşe verdi

D. içeriye girdikten hemen sonra kendi de giren M, çakmakla tinerli iş yerini ateşe verdi. Patlamanın ardından alev alev yanan D. iş yerinden koşarak çıktı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Az kalsın iş yerinin havaya uçuracak olan taraflar birbirlerinden şaka yaptıkları için şikayetçi olmadı.

Doğan Can Cesur

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.