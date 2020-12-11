Sakal Ekimine Talep Gün Giderek Artıyor!

Uzm. Vedat Tosun, "Son yıllarda giderek artan bir talep gözlenen sakal ekimi uygulaması, aslında daha uzun bir geçmişi olan saç ekimi işlemlerinin yüze uygulanan şeklidir. Erkeklerin sakal ve bıyık bölgesinde, kılların seyrek veya hiç olmadığı alanlara, saçlı deriden alınan kıl köklerinin nakli esasına dayanarak yapılmaktadır" dedi.

Sakal Ekimi Beraberinde Farklı Cilt Problemlerini de Kamufle Edebilir!

Bu işlem çene, yanaklar, favori bölgesi ve bıyık bölgesinde uygulanabilir. Bu işlem yüzde oluşmuş sivilce izlerini veya diğer yara izlerini kamufle etmek için de uygulanabilmektedir.

Sakal bıyık bölgesindeki kıl kökü kayıpları değişik nedenlerle oluşabilmektedir. Bu durum kalıtsal olabileceği gibi; laser epilasyon, iğneli epilasyon, cerrahi işlemler veya yanık sonrası oluşabilir.

Sakal ekiminde seyrek bölgelere nakledilecek kökler ile sıklaştırma işlemi yapılabileceği gibi, hiç kıl olmayan bölgelere de ekim yapılabilir. Böylece, kişinin istediği sakal-bıyık şekline ulaşılmaya çalışılır.

Kullanılacak kök sayısı değişebilmekle beraber; bıyık için 350-500, çene bölgesi için 600-700, favoriler için 200-250, yanak bölgesi için 300-700 civarındadır.

Sakal Ekimi Uygulaması Nasıl Gerçekleştirilir?

Nakledilecek olan kıl kökleri, ense bölgesi veya şakaklardan alınır. Köklerin nereden alınacağına ekim bölgesindeki kılların durumuna göre karar verilir. Hangi bölgedeki kıllar, ekilecekleri sahadakine daha çok benziyorsa kökler oradan alınır. Bu arada şu unutulmamalıdır, sakal ektiren kişi ileride saç ekimi de talep edecek ise , saç ekimi için kullanılacak kök sayısı azalmaktadır . Çünkü saç ekiminde olsun sakal ekiminde olsun kıl köklerinin alındığı saha aynıdır. Sakal ektirmek isteyen kişi ileriye yönelik olarak bunu da göz önünde bulundurmalıdır.

Ekilen kılların renk dağılımını, açı ve yönlerini iyi ayarlamak, bu işin ustalık isteyen tarafıdır.

Sakal ekimi lokal anestezi ve sedasyon uygulaması altında yapılır ve 2-5 saat kadar sürer. İşlemin genelde ağrısız olduğu söylenebilir. İşlem sonrası nakledilen köklerin etrafında minik kabuklar oluştuğu gözlenir. Ekim sahası kesinlikle kuru tutulmalı ve ellenmemelidir.

İşlemden sonraki 10 gün tıraş olmamanız gerekecektir. Bu yüzden işlem zamanlaması açısından iş yerinizde ve sosyal faaliyetlerinizde gerekli düzenlemeleri yapmış olmalısınız.

İşlemden sonraki ikinci gün çok zorlayıcı olmayan fiziksel aktivitelere izin verilir ve kişi şehir dışından geliyorsa evine dönmesine izin verilir. Fakat 4-5 gün daha yüze bakıldığında bir işlem yapılmış olduğu belli olacaktır.

Ekilen köklerin ucundaki kıllar yaklaşık iki hafta sonra dökülmeye başlarlar, bunda endişelenecek bir şey yoktur. Yaklaşık üç ay sonra kıllar tekrar uzamaya başlarlar.

İşlemin başarılı olması, enfeksiyon, iz kalması gibi durumlarla karşılaşmamak için; işlem sonrası bakımınızı size söylendiği şekilde çok iyi yapmalısınız.

Sakal Ekimi Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Sakal ekimi fiyatları işlemi yapacak olan uzmanın, yapılacak olan hastanenin ve şehir dışından gelecek olan kişilerin otel ve transfer maliyetlerine göre değişmektedir.

KAYNAK: www.medhairclinic.com







