Sakaltutan Geçidinde yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

Erzincan merkezde saat 16. 00 sıralarında etkili olan yağmur yerini yükseklerde kar yağışına bıraktı. Erzincan-Sivas karayolundaki Sakaltutan Geçidi'nde kar yağışı ve tipiye hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Birçok araç sürücüsü kaygan yolda ilerleyemeyip yol kenarında saatlerde beklemek zorunda kaldı. Yaşanan kazalarda araçların trafiği engellememesi için karayolları ekipleri iş makineleri ile sürücülere destek verdi. Karayolları ekipleri, kar küreyiciler ile yolları kardan temizleyip tuzlama çalışması yaparak trafiğe açık tutmaya çalışıyor. Polis ekipleri ise hazırlıksız yakalanan sürücüleri kar ve tipi konusunda durdurup uyardı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı ilçede bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Sivas istikametinden Erzincan'a gitmek isteyen çok sayıda araç sürücüsü dinlenme tesislerinde kar yağışı dininceye kadar mola vermek zorunda kaldı.

Selçuk Kaya