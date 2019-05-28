Sakarya Karagümrük Canlı İzle TRT SPOR| Sakarya Karagümrük Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Sakaryaspor Fatih Karagümrük Canlı İzle TRT Spor... maç detayları ile karşınızdayız. Spor Toto 1. Lig'e gelecek son takımın belli olacağı TFF 2.Lig play-off final karşılaşmasına 28 Mayıs Salı günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu ev sahipliği yapacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak final müsabakası saat 21.30'da başlayacak. İşte mücadeleye dair bilgiler...

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METE KALKAVAN DÜDÜK ÇALACAK

Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak TFF 2. Lig Play-off finalini Mete Kalkavan yönetecek.

Yarın Bursa'da oynanacak TFF 2. Lig Play-off finalini yönetecek hakemler açıklandı. Saat 21.30'da oynanacak karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak.

Spor Toto 1. Lig'e yükselecek takımın belirleneceği mücadelede Erdinç Sezertam ve İsmail Şencan yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yasin Kol olacak.

Yollara final ayarı

Bursa'da yarın akşam oynanacak olan TFF 1. Lig'e yükselme maçından dolayı trafik düzenlemesi yapıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “28 Mayıs Salı günü saat: 21:30' da Büyükşehir Belediye Stadyumunda Sakaryaspor AŞ. - Fatih Karagümrük AŞ. Takımları arasında 2. Lig Play Off Final futbol müsabakası yapılacaktır.

Bu sebeple, Acemler Kavşağı ile Batı Garajı arasındaki Hayran Caddesi gidiş ve geliş istikametleri ile Hayran Caddesi'ne bağlantıları olan, hastane inşaatına giriş, Seyran sokak, Hürmüz sokak, Eren sokak, Narin sokak, Hece sokak, Çanak sokak, Zümrüt sokak, 1.Lale sokak, Yakut sokak 28 Mayıs Salı günü saat 19. 00'dan itibaren araç trafiğine kapatılacaktır. Belirtilen sokakların diğer yönlere açık olacağından vatandaşlarımızın alternatif yol güzergahlarını ve toplu taşıma araçları ile metro hatlarını kullanmaları gerekecektir” denildi.

Şampiyonluk maçı biletlerine yoğun ilgi

Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak olan TFF 2. Lig play-off final maçının biletleri satışa çıktı. Çok sayıda taraftar bilet almak için akın etti.

Spor Toto 1. Lig'e gelecek son takımın belli olacağı TFF 2.Lig play-off final müsabakasının oynanacağı stat açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, 28 Mayıs Salı günü saat 21.30'da Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak olan final müsabakasına, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu ev sahipliği yapacak. Sakaryaspor'un şampiyonluğuna canlı tanıklık etmek isteyenler taraftarlar Yeni Sakarya Stadyumunun akın etti.

Stat gişelerinde satılmaya başlanan bilet için taraftar ciddi yığılma gösterdi.

