Sakarya Nehri'ne düşen genci arama çalışmalarına ara verildi

Alınan bilgiye göre, sabah saat 09.00 sularında Osmaneli'nde Sakarya Nehri'nin üzerinde Selçik Köprüsü diye adlandırılan alanda bulunan taşların üzerine basarak karşıya geçmek isteyen Hüseyin Kaya (23) bir anda dengesini kaybederek azgın sulara düştü.

Suya düşen genç gözden kısa sürede kaybolurken, ihbar üzerine olay yerine Bilecik İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Botla nehir üzerinde arama yapan ekipler gencin bulamadı. Ardından İzmir'den olay yerine gelen 4 kişilik deniz polisi su altı ekibi arama çalışmalarına devam ederken, ekip görüş mesafesinin olmaması nedeniyle çalışmalara ara verdi. Ekiplerin sabahın ilk ışıklarında arama çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.

Öte yandan Hüseyin Kaya'nın anne babası ve tüm akrabaları yaşlı gözlerle arama çalışmalarına olay yerinde takip etti.

Zuhal Zengin

