İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sakarya'da 1 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Sakarya'da 1 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Sakarya'da 1 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde gençlerin kavgasında bir kişi öldü. Yaşanan kavga anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sakarya'da 1 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı - Tıkla İzle

Olay, öğlen saatlerinde Adapazarı ilçesi Çukurahmediye Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Sakarya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi önünde H.K. isimli şahıs ile Ufuk Durmaz isimli genç henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmış, çıkan tartışma sonrasında Ufuk Durmaz ağır yaralanmıştı.

Durmaz olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Yaşanan kavga anı yoldan geçen araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Durmaz ile H.K.'nin boğuşması ve daha sonra Durmaz'ın yere yığılması gözüküyor. Öte yandan polis saldırgan H.K. ve diğer şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.  

Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.