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Sakarya'da 12 kişi iftar yemeğinde zehirlendi

Sakarya'da 12 kişi iftar yemeğinde zehirlendi
Sakarya'da 12 kişi iftar yemeğinde zehirlendi

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde iftar için bir araya gelen ve yedikleri keçi peynirinden zehirlenen 3’ü çocuk toplamda 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saat 23.00 sıralarında Taraklı ilçesi Esenyurt Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. isimli kişi evinde iftar yemeği verdi. Verilen iftara katılan misafirler yedikleri keçi peyniri nedeniyle rahatsızlandı. H.D. (79), F.Y. (50), E.Y. (27), S.K. (61), N.Ş. (40), R.B. (64), P.B. (69), H.C. (52), H.A. (74), 9 yaşındaki A.Ş., 6 yaşındaki Y.İ.A. ve 3 yaşındaki A.E.K. isimli toplam 12 kişi rahatsızlık sebebiyle Taraklı Devlet Hastanesine müracaat etti. 12 kişinin iftarda yedikleri peynirden zehirlendikleri tespit edilerek tedavi altına alındı.
A.Ş., Y.İ.A. ve A.E.K. isimli 3 çocuk Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tetkitler sonucu ayakta tedavi edilen çocukların taburcu olduğu ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.  

Burak Can Tokyürek
 

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