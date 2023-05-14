Sakarya'da 2 katlı ahşap evde yangın: Alevler geceyi aydınlattı

Yangın, gece saat 01.10 sıralarında Arifiye ilçesi Fatih Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan iki katlı ahşap evin çatısında meydana geldi. Altında koltuk ve sandalye döşeme, tamir atölyesi bulunan ahşap evin çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi tamamen sardı. İlçe merkezinin birçok noktasından görülen alev ve dumanlar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Mahallelinin sokağa döküldüğü bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan müdahale neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, altında bulunan atölyede ise maddi hasar meydana geldi.

Olay ile alakalı inceleme başlatıldı.

Burak Can Tokyürek – Batuhan Saçar



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