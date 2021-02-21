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Sakarya'da 4 ilçede toplam 12 ev karantina altına alındı

Sakarya'da 4 ilçede toplam 12 ev karantina altına alındı
Sakarya'da 4 ilçede toplam 12 ev karantina altına alındı

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, şehirde karantinaların çoğalması üzerine yaptığı açıklamada, şu ana kadar 4 ilçede 12 evin karantinaya alındığını ifade etti.

Sakarya'da son dönemde aile, akraba ve arkadaş buluşmaları sebebiyle vakalar ve karantinalar arttı. Bu gelişme üzerine Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Şehirde son olarak Adapazarı, Arifiye, Erenler ve Geyve ilçelerinde 12 evin karantinaya alındığını belirten Vali Kaldırım, “Maalesef salgın tekrar artış eğiliminde. En büyük neden ziyaretler ve ev içi buluşmalar. Adapazarı, Arifiye, Erenler ve Geyve'de 12 evi karantinaya aldık. Tedbirlere uymayıp bir araya gelenlere idari para cezası uyguluyoruz. Tedbirleri titizlikle uygulamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Burak Can Tokyürek - Azim Çelik
 

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