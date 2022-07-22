İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sakarya'da acı olay: 6 aylık bebeğin soluk borusuna mama kaçtı

Sakarya'da acı olay: 6 aylık bebeğin soluk borusuna mama kaçtı
Sakarya'da acı olay: 6 aylık bebeğin soluk borusuna mama kaçtı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde yediği mama soluk borusuna kaçan 6 aylık bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Arifiye ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi tarafından yedirilen mama 6 aylık bebeğin soluk borusuna kaçtı. Çocuğunun nefes alamadığını fark eden anne durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında 6 aylık bebek K.D., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası Aciline götürüldü.

Minik bebek, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
6 aylık bebeğin cansız bedeni otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu ön otopsi merkezine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Burak Can Tokyürek
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.