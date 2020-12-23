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Sakarya'da alınan sıkı önlem ve denetimler meyvelerini veriyor

Sakarya'da alınan sıkı önlem ve denetimler meyvelerini veriyor
Sakarya'da alınan sıkı önlem ve denetimler meyvelerini veriyor

Sakarya'da yüzde yüzde oranında artan korona virüs vak'aları sonrasında alınan sıkı önlem ve tedbirler neticesinde günlük vak'a sayılarında azalma olduğu görülürken HES uygulamasında bulunan tablodaki görüntü ise sevindirdi.

Dünyada pandemi olarak ilan edilen ve ikinci dalganın gelmesiyle artış gösteren korona virüs salgınına karşı alınan önlemler hız kesmeden devam ediyor.

2'nci dalganın gelmesiyle birlikte denetimlerinde arttığı ülkemizde İçişleri Bakanlığınca hafta içleri belirli saatler aralığında, hafta sonları ise tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamaları getirildi. Sakarya İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca ise AVM, pazar yerleri ve kentin en işlem yerlerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu getirilmişti. Alınan önlemler sayesinde şehirde yaklaşık 2 binleri bulan günlük vak'a sayılarının, 500'lere kadar düştüğü öğrenilirken HES uygulamasında bulunan ve geçtiğimiz günlerde kırmızıya bürünen tablodaki son durum ise sevindirdi.

Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya
 

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