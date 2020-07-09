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Sakarya'da bir patlama daha! 3 şehit, 6 yaralı

Sakarya'da bir patlama daha! 3 şehit, 6 yaralı
Sakarya'da bir patlama daha! 3 şehit, 6 yaralı

Sakarya'da meydana gelen ikinci patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi şehit olurken, 6 kişi yaralandı.

Sakarya'da bir patlama daha! 3 şehit, 6 yaralı - Tıkla İzle

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisinde bugün ikinci patlama meydana geldi. Hendek ilçesinde meydana gelen havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından, mühimmat taşınan alanda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi şehit olurken, 6 kişi ağır yaralandı.
Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

İçişleri Bakanlığı:"Sakarya-Hendek ilçesi Taşkısığı Mahallesinde faaliyet gösteren Taş Ocağında, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereği Havai Fişek Fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılması maksadıyla taşıyan kamyondan indirildiği esnada, patlama meydana gelmiştir.Meydana gelen patlamada; 2'si patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma personelimiz şehit olmuş, 6 personelimiz yaralanmıştır."
 

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