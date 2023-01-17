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Sakarya'da D-100 karayolunda kaza

Sakarya'da D-100 karayolunda kaza
Sakarya'da D-100 karayolunda kaza

Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-100 karayolunda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza, D-100 karayolu Gebeş Mahallesi mevki Adapazarı istikametinde meydana geldi. M.A. idaresindeki 54 HF 268 plakalı Hyundai marka otomobile ile 34 KZ 8169 plakalı Peugeot marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Ali Yıldırım
 

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