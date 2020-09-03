Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince şehir genelinde DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 31 Ağustos Pazartesi günü haklarında gözaltı kararı çıkartılan 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2'si ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Tutuklanan 3 şahsında terör örgütü adına sansasyonel suikast, bombalama gibi eylemler arayışında olduğu ve şahıslardan 1'inin ise örgütün bomba imalathanesi sorumlusu olduğu değerlendiriliyor.

Burak Can Tokyürek

