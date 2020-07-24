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Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik devam eden operasyonlar sonucu Irak uyruklu 5 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri (TEM) tarafından DEAŞ terör örgütünün eylemlerinin önlenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan Irak uyruklu 5 şüpheli, TEM ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 3 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Orkun Kaya
 

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