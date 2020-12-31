Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünün eylemlerinin önlenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği şeklinde hakkında bilgiler bulunan Irak uyruklu 7 ve örgütün eğitim faaliyetlerinin genel sorumlusu olan 1 şüpheli olmak üzere toplamda 8 şüpheli TEM ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden örgütün eğitim faaliyetlerinin genel sorumlusu olan şüphelinin üzerinden ise kendi fotoğrafının bulunduğu Irak ve Suriye kimlikleri çıktı.

Orkun Kaya