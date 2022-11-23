Sakarya'da deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı

Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesinde olan 5.9 büyüklüğündeki deprem, Sakarya'da iki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, depremin meydana gelmesiyle şiddetli bir sesin geldiği duyulurken, avizenin de sallandığı görülüyor. Bir diğer görüntüde ise bir iş yerinde bulunan kişinin 'Deprem oluyor' diye bağırdığı, sesi duyan başka birinin de koşarak iş yerinden çıktığı anlar yer alıyor.

Öte yandan, depremini hissedildiği Sakarya'da bir vatandaşın panikle balkondan atladığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kentte bulunan fabrikalarda çalışan işçiler de tedbir amaçlı dışarıda bekletiliyor.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce Gölyaka'da, saat 04.08'de meydana gelen ve ilimizde de hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından ilk belirlemelere göre ilimizde herhangi bir hasar veya olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimizin saha taraması devam etmektedir. Tüm vatandaşlarınıza geçmiş olsun" dedi.

Burakcan Tokyürek - Orkun Kaya



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