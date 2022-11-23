İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sakarya'da depremden etkilenen vatandaşlar hastaneye kaldırıldı

Sakarya'da depremden etkilenen vatandaşlar hastaneye kaldırıldı
Sakarya'da depremden etkilenen vatandaşlar hastaneye kaldırıldı

Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Sakarya'da, fenalaşan ve düşme sonucu yaralanan bazı vatandaşlar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Hastaneleri ziyaret eden Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Ciddi sağlık sorunu olan vatandaşımız bulunmamaktadır" dedi.

Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesinde olan 5.9 büyüklüğündeki deprem, Sakarya'da da hissedildi. Sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar fenalaştı, bazıları ise düşme sonucu yaralandı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım hastaneleri ziyaret ederek, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulundu. Kaldırım, "Hastanelerimizi ziyaret ederek depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Hastanelerimizde ciddi sağlık sorunu olan vatandaşımız bulunmamaktadır. Rabbim, tüm hemşehrilerimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" dedi. Vali Kaldırım, Akyazı ilçesini de ziyaret ederek, dışarıda sabahlayan vatandaşlarla bir araya geldi.

 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.