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Sakarya'da feci kaza! 2 ölü

Sakarya'da feci kaza! 2 ölü
Sakarya'da feci kaza! 2 ölü

Sakarya'nın Geyve ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Sakarya'da feci kaza! 2 ölü - Tıkla İzle

Kaza, Geyve-Taraklı yolu üzerinde Akseki Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 11 RA 285 plakalı Volkswagen marka panelvan ile İsmail Dedeoğlu idaresindeki 54 EP 170 plakalı Fiat marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle İsmail Dedeoğlu, eşi Bahtiyar Dedeoğlu ve panelvandaki bir kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinde Bahtiyar Dedeoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İsmail Dedeoğlu ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Orkun Kaya
 

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