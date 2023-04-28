Sakarya'da hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

Kaza, Salihiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö.Ö. idaresindeki 54 HC 008 plakalı hafif ticari araç ile M.K.A. hakimiyetindeki 34 DH 2982 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler ve araçlarda bulunan H.Ç., Ş.A., K.Ö., H.A.Ö., H.A.Ö., M.K.Ö. ve S.C. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ali Yıldırım

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