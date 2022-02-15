Sakarya'da hastane önünde hareketli dakikalar

Olay, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki kişi hastane bahçesinde karşılaştı. Tartışan iki kişi arasında çıkan kavga esnasında ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli silah ile E.Ö. isimli kişiyi vurarak yaraladı. Olay sonrası şüpheli kaçarak kayıplara karışırken, yaralı ise hastanede tedavi altına alındı.

Hastanede korku dolu anların yaşanmasına sebep olan olay sonrasında hastane polisi ve bölgeye sevk edilen ekipler uzun süre boş kovan aradı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Burak Can Tokyürek - Batuhan Saçar - Orkun Kaya

