İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sakarya'da iki otomobil ve traktör kazaya karıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Sakarya'da iki otomobil ve traktör kazaya karıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Sakarya'da iki otomobil ve traktör kazaya karıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 2 otomobil ve 1 traktörün karıştığı zincirleme kazada, Karasu Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Hocaoğlu hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.

Sakarya'da iki otomobil ve traktör kazaya karıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, gece saatlerinde Karasu-Kaynarca yolu Denizköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Hocaoğlu (33) idaresindeki 54 PG 054 plakalı otomobil, Halil B. idaresindeki 54 PG 161 plakalı otomobil ve Recep Ali K. yönetimindeki 54 AAU 596 plakalı traktör çarpıştı. Meydana gelen kazada, Karasu Ülkü Ocakları Başkanı olduğu öğrenilen sürücü Mehmet Hocaoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında ağır yaralanan traktör sürücüsü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Halil B. ve aynı araçta bulunan Hasan E. ile Haydar K. ise Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaynarca-Karasu yolu yaklaşık iki saat süreyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Araçların kaldırılmasıyla trafik yeniden açıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Esra Angün
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.