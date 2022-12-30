Sakarya'da iş yerine silahlı saldırı

Olay, Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Şal Sokak üzerinden Çark Caddesi'ne bağlanan ara sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir iş yerinin camlarına şüpheli veya şüphelilerce silahla ateş açıldı. Silah sesleri üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay sonrası polis ekipleri bölgede inceleme başlattı. Silahla ateş açıldığı anda iş yerinin kapalı olduğu öğrenildi.

Batuhan Saçar

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