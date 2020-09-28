Sakarya'da jandarma ekipleri yol kontrolünde tarihi eser ele geçirdi

Edinilen bilgilere göre, Taraklı ilçesi Mahdumlar Mahallesi yol ayrımında Taraklı İlçe Jandarma Komutanlığına ait asayiş timleri denetimi yaptı. Ekiplerin yaptıkları çalışma esnasında gerçekleştirdikleri kontrolde bir araçta tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 adet kurşun kalıbı, 6 adet madeni sikke, 3 adet el detektörü ve 4 adet siyah renkte plastik arama boruları bulundu. Tarihi eser olarak değerlendirilen ve arama çalışmaları esnasında kullanılan araç ve gereçlere el koydu. Ekipler araç içerisinde bulunan S.G. ve T.D. isimli şahısları gözaltına aldı. İfadesi alınan şahıslar savcılık talimatıyla serbest bırakılırken bulunan eserler ile ilgili adli işlem başlatıldı.

Orkun Kaya

