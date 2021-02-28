Sakarya'da kazada ortalık savaş alanına döndü: 2'si çocuk 6 yaralı

Kaza, Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi Karacasu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Vildan A. idaresindeki 54 ZD 531 plakalı hafif ticari araç ile Dursun Y. idaresindeki 54 ABY 829 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile araçlar savruldu. 54 ZD 531 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Her iki araçta bulunan Vildan A., Dursun Y., Elveda Ü., Ömercan Ü., Ahmetcan Ü. ve Yunus Y. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İçlerinde çocukların da bulunduğu yaralılar, olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrasında Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası adeta savaş alanına dönen bölgede ekipler inceleme yaptı.

Ali Yıldırım

