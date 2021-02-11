Sakarya'da ki depremin panik ve korku anları kamerada

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'den alınan bilgilere göre, merkez üssü Sakarya'nın Akyazı ilçesi Yuvalak Mahallesinde 3.5 şiddetinde deprem kaydedildi. Yerin 7.5 kilometre altında meydana gelen deprem ilçede büyük korkuya neden oldu. Depreme kapalı alanlarda yakalanan vatandaşlar ise korkuyla kendilerini dışarı attı. Deprem sırasında vatandaşların yaşadığı panik ve korku anları güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde panik halindeki vatandaşın elindeki çay bardağı ile koşması dikkatlerden kaçmadı. Güvenlik kameralarına yansıyan diğer görüntülerde ise bir iş yerinin önünde çay içen iki vatandaşın deprem esnasında çay bardaklarıyla açık alana koşması, iş yerinde oturan kişilerin ve çalışan elemanın panik halinde dışarı koşması yer aldı.

Ali Yıldırım

