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Sakarya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı!

Sakarya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı!
Sakarya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı!

Sakarya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak durabildi. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Adapazarı ilçesi D-020 Karayolu İkizce Mahallesi mevkii Adapazarı istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada Y.E.M., Ö.F.T. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk ederken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Murat Hazer

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