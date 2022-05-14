Sakarya'da köpeği ile sahibinin öldürülmekle tehdit edildiği iddiası

Olay, Karasu Yalı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, tavukları köpek tarafından saldırıya uğrayan komşu, Meryem Varış ile beslediği köpeğini darp etti. Bölgedeki farklı bir köpeğin komşusunun tavuklarına saldırması neticesinde olayın yaşandığını öne süren anne Meryem ve kızı Zeynep Varış yaşadıkları korku dolu olayı anlattı.

Evlerinin karşısında oturan komşularının tavuğuna farklı bir köpeğin saldırması neticesinde olayın yaşandığını ifade eden Zeynep Varış, “Yaklaşık bir ay önce karşı komşumuzun tavuğunu buradaki köpeklerden biri yemiş. Barınağa yakın bir yerdeyiz. 15-20 tane köpek var burada. Biz de üç tane küçük yavru köpeğe bakıyoruz. Köpeğin tavuğu yediği gün komşumuz, yanında bir erkekle beraber arabayla kapıya kadar geldi. O köpeği aradı bulamadı. Elinde taş vardı, taşı fırlatacaktı bulamadı. Benim baktığım köpek de yanımda duruyordu. Taşı, benim kendi köpeğimin kafasına fırlattı. O an köpek bağırdı, ağladı” dedi.

“Köpekler buradan gitmediği takdirde öldüreceğini söyledi”

Olay esnasında öfkelendiğini ve kendini köpeğin önüne attığını söyleyen Zeynep Varış, “Bağırdım, çağırdım biraz, ellerin kırılsın dedim. Kendisi çekip gitti sonra. Bunun üzerine polisi aradım. Polisle birlikte kapısına gittik. Polisin karşısında gayet rahat bir şekilde vurduğunu ve köpeklerin buradan gitmediği takdirde öldüreceğini söyledi. Polis, bunu sorduğunda da, ‘Çocuklarıma saldırdı. Çocuklarım okula gidemiyor' dedi. Bu köpekler daha iki aylık ve saldırgan olsalardı o gün kafasına taş attığında ısırırdı” diye konuştu.

Varış, olaydan iki üç hafta sonra aynı kişinin annesine şiddet uyguladığını ve ölümle tehdit ettiğini de iddia etti.

“Öleceğimi bilsem beslemeye devam edeceğim”

Karşılaştıkları durum karşısında yaşadıkları üzüntüyü aktaran Varış, “İmkanım olsa tüm köpekleri besleyeceğim. Sonunda öleceğimi de bilsem, annem gibi darp edileceğimi de bilsem köpekleri beslemeye devam edeceğim. Kadına ve hayvana yönelik şiddetin önlenebilmesi için buradan devletimize sesleniyoruz. Hukuka güveniyoruz. Gereğinin yapılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sopa da yesem, darp da edilsem bunlar için canımı feda ediyorum”

Komşusu tarafından darp edildiğini ileri süren anne Meryem Varış ise, “Ben öleceğimi bilsem de köpeklerimi kimseye vermeyeceğim. Sopa da yesem, darp da edilsem ben bunlar için canımı feda ediyorum. Benim çocuklarımı kimse alamaz. Kafam ve kolum ağrıyor. Suratım, kulağım mosmor. O gün bu bugündür psikolojim bozuldu. Ağlamaktan hiç susmuyorum. Hakkımı aramak istiyorum. Bir bayan darp edilmez” dedi.

Esra Angün

