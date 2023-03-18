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Sakarya'da korkutan kaza: Kanala uçan araç suya gömüldü

Sakarya'da korkutan kaza: Kanala uçan araç suya gömüldü
Sakarya'da korkutan kaza: Kanala uçan araç suya gömüldü

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde yağışın da etkisi ile sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kanala uçtu. Tamamen suya gömülen araç içerisindeki iki kişi ise ekip ve vatandaşların yardımı ile boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Sakarya’da korkutan kaza: Kanala uçan araç suya gömüldü - Tıkla İzle

Kaza, Kaynarca ilçesinde bulunan Kırktepe Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Ö. idaresindeki otomobil yağışın da etkisi ile sürücüsünün kontrolünden çıktı. Önce köprü kenarındaki boruya çarpan otomobil daha sonrasında Roçkan Kanalına uçtu. Araç tamamen suya gömülürken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde araç içerisinde bulunan sürücü Kemal Ö. ile beraberindeki Rukiye Ö. boğulmaktan son anda kurtarıldı. İki yaralı, sağlık ekiplerince bölgede yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tamamen suya gömülen aracın çıkartılması için ise çalışma başlatıldı.

Murat Hazer

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