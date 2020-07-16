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Sakarya'da otoyol kenarında erkek cesedi bulundu

Sakarya'da otoyol kenarında erkek cesedi bulundu
Sakarya'da otoyol kenarında erkek cesedi bulundu

TEM Otoyolu Sakarya geçişi Adapazarı gişeleri mevkiinde yol kenarında bir erkek cesedi bulundu.

Olay, TEM Otoyolu Adapazarı gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeden geçmekte olan vatandaşlar, yol kenarında hareketsiz halde yatan birini görünce durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler olay yerine geldi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde ise şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. 51 yaşında olduğu öğrenilen yabancı uyruklu Salem Hamdi isimli şahsın başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olay yerine gelen savcının incelemelerinin ardından şahsın cansız bedeni Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Adli Tıp Merkezine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden şahsın İstanbul Esenler'de ikamet ettiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Burak Can Tokyürek
 

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