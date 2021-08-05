Sakarya'da sahte içki operasyonu: 85 litre etil alkol yakalandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede sahte içki operasyonu düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, İ.N. ve M.S. isimli şahıslara ait ikametlere gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında; 5 litrelik kutularda bulunan 85 litre etil alkol, 250 miligram ağırlığında 6 adet sahte rakı yapımında kullanılan anason maddesi, 150 miligram ağırlığında 3 adet sahte rakı yapımında kullanılan anason maddesi ve satışa hazır şekilde 1 buçuk litrelik pet kutularda bulunan 35 adet sahte rakı, yarım litrelik kutularda bulunan 14 adet sahte votka ve 1 litre bira mayası ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler ve şüpheliler adli işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Sapanca Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Burak Can Tokyürek